Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemi alındı Koronavirüse karşı çekimlerini iptal etmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekibin özel tulumlarla çalıştığı sette, özel ambulans ve sağlık ekipleri de bekletilmeye başladı.

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgınına savaş açarak çekimlere devam ediyor. Geniş önlemlerin alındığı sette, sürekli dezenfekte çalışmaları yapılırken, sosyal mesafenin korunması için her çalışan evlerinden özel araç ile alınıyor.

GÜNDE 3 KEZ DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gele karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanında ki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

EKİP ÖZEL MASKE VE TULUMLARLA ÇALIŞIYOR

Alınan bu tedbirlerin yanı sıra ekip çalışanlarının hepsi özel tulum ve maskelerle çalışmaya başladı. Sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanların ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki sokağa çıkma yasasına uyan ekip, Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü için sahne yazılmıyor.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinden kareler...