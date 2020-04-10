Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
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Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Mucize Doktor dizisinde Açelya rolünü oynayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için evinin bahçesinde dans ettiği anları paylaştı.

10.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:56
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin çekimleri koronavirüs önlemleri kapsamında durduruldu. Dizinin oyuncuların Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi.

EVİNİN BAHÇESİNDE DANS ETTİ

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiriyor. Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

ŞARKI PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Hayal Köseoğlu, Mart ayında Akustik Hane'nin konuğu olarak çeşitli şarkılar söylemiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Zerrin Tekindor ve Özge Özder, Köseoğlu'nun şarkı performansına kalp emojileri ve "İşte bu" diyerek beğendiklerini göstermişti.

Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Haberin Videosu:

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
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