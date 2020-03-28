Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı

Emniyet Teşkilatı'nda şu ana kadar ülke genelinde aralarında 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 15 koronavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan 10'unun İstanbul'da görevli olduğu öğrenildi.

28.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:51
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı

Tüm dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline gelen ve 11 Mart tarihinde Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Emniyet Teşkilatı'na da tesir etti. Yapılan testler sonucu 15 polisin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunlardan 2'sinin emniyet müdürü olduğu öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, şu ana kadar 15 polise virüs bulaştı. Sakarya'da iki polis memuru, İzmir ve Samsun'da birer polis memuru ile Rize'de bir bekçiye koronavirüs tanısı koyuldu. İstanbul'da ise 2 emniyet müdürü, 7 polis memuru ve bir bekçinin corona virüse yakalandığı tespit edildi.

GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öksürük, ateş tanışları ve halsizlik ile hastaneye kaldırılan polislerin tedavilerine devam edildiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Koca, "Toplam vaka sayısı 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam kaybımız 92'ye yükseldi" dedi.

Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı

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Koronavirüs Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı

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