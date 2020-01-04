Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı

04.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:49

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Irak ve İran'da tansiyon yükseliyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve İranlı yetkililerin intikam için misilleme mesajları vermelerinin ardından Irak'ta faaliyet gösteren Ketaib Hizbullah isimli Şii grup, Iraklıları uyardı.

"ABD ÜSLERİNDEN UZAK DURUN"

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayı) Pazar gününden sonra Irak halkının ve Irak güvenlik güçlerinin ABD üslerinden en az bin metre uzaktadurmalarını istedi. Irak Hizbullahı yarından sonra ABD üslerine saldırılar gerçekleştireceğini açıkladı.

İKİ SALDIRI YAPILDI

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

ÖRGÜT SÖZCÜSÜ EMİR BEKLİYORUZ DEMİŞTİ

Irak'taki Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) sözcüsü Muhammed Muhi, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "ABD'ye karşı yapılacak her saldırı için hazırlıklıyız, bunun için emir bekliyoruz" dedi.

AYNI ÖRGÜT ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DE BASMIŞTI

ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde 31 Aralık'ta Şii milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmiş ve büyükelçilik binası ateşe verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Haşdi Şabi içinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları, aralık sonunda Amerikan ordusunun Irak'ta kullandığı üslere saldırı düzenlemiş ve bir ABD'li müteahhit hayatını kaybetmişti.

ABD de bu saldırılara misilleme olarak Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerini vurmuş ve bu saldırılarda en az 25 savaşçı ölmüştü.

ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde 31 Aralık'ta Şii milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmiş ve büyükelçilik binası ateşe verilmişti.

Gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tweet atarak, "İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit" açıklaması yapmıştı.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.