Sakaryabaşı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor

Su sporları sevdalılarının buluşma noktası olan Sakaryabaşı, Off-Road yapanların ve kampçıların da tercihi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çifteler ilçesinin en gözde noktalarından olan Sakaryabaşı, etrafındaki Piknik alanları, havuzları, doğasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, balıkları, dalış noktaları, tertemiz suyu ve oksijen dolu havasıyla doğaseverlerin uğrak noktası. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, önderliğinde birkaç kat daha genişletilen ve turistik faaliyetlerin arttırıldığı Sakaryabaşı, Eskişehir ve çevre illerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Sakaryabaşı bölgesi, su sporları sevdalılarının da buluşma noktası olurken, Off-Road yapanların ve kampçılarında tercih ettiği yerlerden biri oldu.

"İnsanlar buraya gelip piknik yapıyorlar, kafa dağıtıyorlar"

Sakaryabaşı'nda kafe işleten Ali Teke, eskiye göre Sakaryabaşı'nın daha güzel olduğunu vurguladı. Çevre illerden ve uzak yerlerden turistlerin geldiğini söyleyen Teke, "Önceden ortam güzel değildi. Şimdi her şey düzenlendi. Piknik alanları, işletmeler ve güvenliğin sağlanması daha iyi oldu. Sakarya Nehrinin ilk doğduğu yer burası. Çevreden, uzak yerlerden ve gurbetçilerin gelmesiyle güzel ortam oluşuyor. İnsanlar buraya gelip piknik yapıyorlar, kafa dağıtıyorlar. Tekne turları ve deniz bisikleti var. Burada bunlarla eğleniyor insanlar. Ben 20 yıla yakın buradayım. Kısacası Sakaryabaşı çok güzel bir ortam" diye konuştu.

"İnsan buraya geldiği zaman huzur buluyor"

Sakaryabaşı'na gezmeye gelen Rıdvan Kuş ise, her geldiğinde huzur bulduğunu söyledi. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın çalışmalarını çok beğendiğini aktaran Kuş, Sakaryabaşı'nın gün geçtikçe daha iyi olacağını şu sözlerle belirtti:

"İnsan buraya geldiği zaman huzur buluyor. Nezih bir ortam. Çifteler halkı misafirperverdir. Yabancı misafirlere karşı davranışları çok iyi. Başkanımızın bu konuda güzel çalışmaları var. Hatta örnek teşkil edebilecek seviyede güzel çalışmaları var. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Off-Road yapanların ve kampçı arkadaşların geldiğini görüyoruz. Buda son zamanlarda burasının tanıtılmaya başlanmış olması anlamına geliyor. İnsanlar bu doğal güzelliğin kıymetini iyi biliyorlar diye düşünüyorum.