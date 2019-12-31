Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
DALGALARIN ETKİSİYLE SAHİLE VURDU
Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.
TANINMAYACAK HALDE BULUNDU
Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Videosu: Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
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Memlekette sağlam tipli erkek kalmadı ya herkes sakallı herkes dazlak traş yanlar kazınık üstler püskül tipler ayakta tayt gibi pantlon hep maganda hep suçlu tipi var hepsinde. Tvde nerde suçlu var yeminle hepsi aynı tip karı kesem bıçaklayan tinerci hırsız sadist hepsi aynı tip. Bıktık bunlardan kime özenip böyle traş oluyo bu gençlik.Cevap Yaz Yayından Kaldır