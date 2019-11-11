Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

11.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:38
Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

'da öğle saatlerinde pasajda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Gökyüzünün dumanlarla kapladığı yangına ise çok sayıda ekibi müdahale etti.

PASAJDA BÜYÜK YANGIN

Yangın, ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanın bölgeyi kapladığı yangının verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.

BİR KİŞİ RAHATSIZLANDI

Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
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