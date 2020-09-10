Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
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Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen maske denetimlerinde bir ilke imza atıldı. Denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, kişilere 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası da kesildi.

10.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:04

Sakarya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 65 kişi, para cezası ödemenin yanı sıra 3 gün karantinada kalacak ve en az 10 kitap okuyacak.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge sonrasında Sakarya genelinde gün boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri gerçekleştirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da katıldığı il merkezi ve 16 ilçede yapılan denetimler kapsamında ilginç bir ceza yöntemine imza atıldı. Denetimlerde 58 bin 500 TL cezai işlem uygulanan 65 kişiye 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası da getirildi.

Öte yandan, Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbirler ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MEMLEKETİM: Bizim yönetim vur deyince öldürüyor. Özel aracda maskemi takilir? Memleket oldugu gibi ben istersem yaparim kafasi tasiyan yöneticilerle doldu tasdi.
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