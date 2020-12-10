Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi

10.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:10
Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulunan Vali Kaldırım, "Kalabalık bazı caddelere HES koduyla giriş zorunluluğu getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında evlerde toplu buluşma, program ve etkinliklerin yasaklandığını anımsatarak, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

İlgili Haberler

Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi
Kütahya'da pazar yerlerine girişte 'HES kodu' şartı
Kütahya'da pazar yerlerine girişte 'HES kodu' şartı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Sörloth Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:12:08. #1.15#
title