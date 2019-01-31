Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Sakarya'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yap 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında dinamit kullandıklarını itiraf etmesi jandarma ekiplerini de şaşırttı.
EKİPLER, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerine kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Harkköy Mahallesi Kömürlük mevkiinde definecilerin branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratörle aydınlattıkları alanda hilti makinesi ile kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Asayiş Timleri olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S., R.D., K.A., M.T., A.D., E.S. ve B.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
DİNAMİT KULLANDIKLARINI İTİRAF ETTİLER
Öte yandan, kazı esnasında dinamit kullandıklarını da itiraf eden şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Olay mahallinde yapılan aramada aralarında jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirilerek tutanakla muhafaza altına alındı. Savcılığın talimatı ile olay Sakarya Müze Müdürlüğüne bildirildi.
MÜZE YETKİLİLERİ İNCELEME YAPACAK
Müze yetkililerin olay yerinde inceleme yapması beklenirken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İşte olay yerinden kareler;
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Kayanın toprağın altındakini yer yüzüne çıkması daha iyi olur şübhesiz ama bu tür hastalığı olanlar izin ruhsat alsalar iyi olmazmı ama yok hırs doyumsuzluk hepsi benim nefis goca oğlan laf anlamıyorkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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HEP BUNLAR AKILLI ZATEN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oylar millet ittifakınaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU HÜKÜMETE SIRF BU YÜZDEN COK KIZGINIM BIRAKIN ADAMLAR KAZSIN CIKARSIN BULURSALAR GERCEK DEGERININ YÜZDE 60 DEGERINDEN SATIN ALIN KOYUN MÜZEYE SONRADA AVRUPALI VERSIN PARAYI SEYRETSIN AMA HÜKÜMET NE YAPIYOR KENDI VATANDASINA KAZI YASAK ELIN YABACISI GELIYOR YAPIYOR KAZIYI ALIR DEFINEYIYURT DISINA CIKARIYOR SONRADA SIZ PESINDEN MILYONLARI VERIP GERI ALIYORSUNUZ OYSA AYNI ESERI BULANDAN DAHADA UCUZA ALMAK VARKEN DÜNYANIN HER YERINDE KAZI SERBESTTIR ANTIK DEGERE ZARA VERMEDEN YAPSINCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bırakın lan garipleri birazda onlar bulup yesin açlar para babası oldu garip hep garip onlarında hakkı var elin gavuru gelip alıyor ya bilmeyen eşşekler tepki gösterırı tabıkı yabancılar çalıp kaçyor kaç kez gördük yatırım ayana yerleri soyup kaçıyorlar gerçekelr bunlar acıdır hemde batarCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır