Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek
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Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

09.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:23
Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgın için alınan tedbirlerin uygulanma konusuna dikkat çekerek salgın tehdidinin devam ettiğini sosyal medya hesabından bir kez daha açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini duyurdu. Kaldırım, "Salgınla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şu anda en büyük bulaş kaynağı ev ziyaretleri, evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbirleri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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