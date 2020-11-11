Sakarya'da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm cadde ve sokaklarda sigara içme yasağının getirildiği ve 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-16.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm cadde ve sokaklarda sigara içme yasağının getirildiği ve 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmalarına karar verildiğini duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları paylaştı. Sakarya'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmeleri ve bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi. Vali Kaldırım tarafından yapılan paylaşımda, "İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı