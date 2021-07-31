Sakarya'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 4 kamyon çöp çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Korucuk Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Eve giden Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evde biriken atıklar nedeniyle adım atmakta zorlanan görevliler, çöpleri iş makinesi aracılığıyla tahliye etti.

Dört kamyon çöp çıkaran ekipler, evi ve çevresini temizleyip dezenfekte etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci