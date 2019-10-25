Sakarya aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı

25.10.2019 00:07

Aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı: 2 yaralı

ADAPAZARI'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA