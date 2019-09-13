Şaka yapmak isterken tokat attığı genç kız, baygınlık geçirdi

13.09.2019 17:47

İspanya'da bulunan Mayor Diego De Covarrubias Üniversitesi öğrencilerinin, her yıl yeni gelen öğrencilere yaptığı şakalardan bir tanesi bu sefer güldürmedi. Şaka dahilinde; bir kız öğrenci, erkek bir öğrencinin elindeki kremayı atmak isterken yüzüne aldığı tokat darbesiyle kısa süreli baygınlık geçirdi.

KIZ ÖĞRENCİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde, bir kız ve erkek öğrencinin ellerindeki kremayı birbirlerine fırlatmak için ayakta durdukları görülüyor. Erkek öğrenci, elindeki kremayı kız öğrencinin yüzüne fırlatmak isterken yanlışlıkla tokat atıyor. Tokadın hızıyla, kız öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi.

TOKAT ATAN ÖĞRENCİ ŞOKA GİRDİ

Yaşadığı kısa sürekli baygınlıktan dolayı yere düşmek üzereyken başka bir erkek öğrenci, kız öğrenciyi tuttu. Yanlışlıkla tokat atan erkek öğrenci ise şoka girerken; ağzını elleri ile kapattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Twitter'da paylaşılan video tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları kıza tokat atan öğrencinin kesinlikle cezalandırılması gerektiğini söylediler.