Şair ve yazar Şeref Tan anılıyor
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Şair ve yazar Şeref Tan anılıyor

Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu değerli şair ve yazar Şeref Tan, vefatının 24. yıl dönümünde özel bir programla anılacak.

26.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:47
Şair ve yazar Şeref Tan anılıyor

Belediyesi ve Necip Güngör Kısaparmak İletişim Lisesi tarafından düzenlenecek anma programı, 28 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Usta kalemlerimizden Şair ve Yazar anısına düzenlenecek anma programı, Elazığ Belediyesi Musiki Konservatuvarı Koro Salonunda, 28 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Eserleri ve yaşamından kesitlerin ele alınacağı anma programına, tüm halkımız davetlidir." denildi.

Kaynak: Bültenler
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