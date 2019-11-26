Şair ve yazar Şeref Tan anılıyor
Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu değerli şair ve yazar Şeref Tan, vefatının 24. yıl dönümünde özel bir programla anılacak.
Elazığ Belediyesi ve Necip Güngör Kısaparmak İletişim Lisesi tarafından düzenlenecek anma programı, 28 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Usta kalemlerimizden Şair ve Yazar Şeref Tan anısına düzenlenecek anma programı, Elazığ Belediyesi Musiki Konservatuvarı Koro Salonunda, 28 Kasım Perşembe günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Eserleri ve yaşamından kesitlerin ele alınacağı anma programına, tüm halkımız davetlidir." denildi.