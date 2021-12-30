Saim Devrilmez'in filografi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Filografi sanatçısı Saim Devrilmez'in eserlerinden oluşan sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde açıldı.

Sergideki eserler, çivilerin ve tellerin arasından geçen iplerle yapılan filografi sanatının geleneksel motiflerle harmanlanan yenilikçi yüzünü yansıtıyor.

Sergi açılışında Saim Devrilmez, 50 yıldır bu alanda eserler ürettiğine dikkati çekerek, 10 sene sonra sergi açmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Devrilmez, yıllar içinde yetiştirdiği talebelerin hoca olduklarını ifade ederek, "Onların yetiştirdiği talebelerin hepsi burada, sağ olsun. Onlara teşekkür ediyorum. Filografi, herkesin mutlu olduğu psikolojik bir tedavidir. Ben bunu yapmakla çok dua aldım. Açılışa geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ise Üsküdar'ın, sanatçıların eserlerini sergileyebileceği çok sayıda mekana ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Şanlıer, "Saim Devrilmez ile bizim yollarımız çok eski zamanlarda kesişiyor. Saim hocamız bir Üsküdarlı ve 2004 yılında engelli vatandaşlarımıza filografi kursu veriyordu. Biz ondan o bayrağı alan arkadaşlarımızla yolumuza devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 40 eserin yer aldığı sergi, 23 Ocak'a kadar görülebilecek.