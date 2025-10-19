Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, gerçek hayat hikayesine mi dayanıyor?

Ay Yapım imzası taşıyan Sahtekarlar, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosu ile izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor; ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYEYE Mİ DAYANIYOR?

Ay Yapım'ın yeni projesi Sahtekarlar, ne bir uyarlama ne de gerçek bir hikayeden esinlenmiş değil. Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından tamamen özgün olarak hazırlandı. Karakterler ve olay örgüsü, yazarın kendi hayal gücü ve kurgusu ile ekrana taşınıyor.

Sahtekarlar, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen çekimlerle izleyiciyle buluşuyor. Şehrin çeşitli atmosferlerini ekrana yansıtan mekanlar, dizinin hikayesine ayrı bir renk katıyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM?

Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alındı ve yapım, özgün hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor, diziyi izleyiciler için etkileyici bir deneyime dönüştürüyor.