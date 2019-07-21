Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Adana'da sahte içki içen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Bu ölümle son iki haftada metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 49 yaşındaki A.D. adlı kişi içtiği sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Sahte içkilerde bulunan metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi.

Kozan ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

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YORUMLAR (4)

  • KUZEYİN UŞAĞI:
    insanların hayatlarıyla oynayan mahveden kan grubu bozuk kansız alçak kalpazanları ölüme sebebiyet vermekten önce asıp sonra yakacaksın canlı iken. ibreti alem için. . . başka yolu yok. . .
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