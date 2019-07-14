70 yaş üstü erkeklerin müstehcen görüntülerini çekip tuzağa düşüren sahte hemşire tutuklandı

Başkentte kendisini sahte kimlikle hemşire olarak tanıtarak 27 yaşlıyı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre, Cumhuriyet Savcılığı'na giden 70 yaşındaki D.Y, 73 yaşındaki G.K., 86 yaşındaki Ö.M., hemşire olarak bildikleri bir kadın tarafından dolandırıldıklarını, kadının şantajla kendilerinden para aldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı dosyayı, Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekiplerine gönderdi. Yapılan çalışmada, yaşları 70 ila 90 arasında değişen çok sayıda kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini belirledi.

27 'İHTİYAR' TEŞHİS ETTİ

Polis, GATA'da çalıştığını söyleyerek sahte hemşire kimliğiyle 70 yaş üstü erkeklerle bağlantıya geçen Nesrin Hendek'i takibe aldı ve son kurbanıyla otel odasında yakaladı. Emniyette sorguya alan Hendek'e destek verdiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette gelen 27 kişi Hendek'i, kendilerini dolandıran kişi olarak teşhis etti. İfadesinde kimseyi dolandırmadığını, bu kişilerle kendi istekleriyle birlikte olduğunu, kendisine değerli hediyeler alındığını söyleyen Hendek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hendek'in hedef seçtiği yaşlılarla bağlantıya geçtiği, samimiyeti artırdıktan sonra bu kişilere ikram ettiği içeceklere cinsel gücü artırıcı ilaçlar kattığı kaydedildi.

ANLAŞMALI OTELDE KAMERA

Hendek'in daha sonra bu kişileri anlaşmalı olduğu otellere götürdüğü, burada cinsel ilişkiye girdiği, bu anları da kamerayla kaydettirdiği belirlendi. Hendek'in, bu görüntüleri "ailelerine, çocuklarına, torunlarına" göndereceği şantajıyla bu kişilerden 1 milyon lira para aldığı ortaya çıktı. Nesrin Hendek'in birlikte oluduğu kişilerden bazılarına senetler imzalattırdığı, ev, altın-pırlanta gibi değerli hediyeler aldırdığı da belirlendi. Hendek'in evinde yapılan aramalarda ziynet eşyaları, yüksek miktarda para, imzalattırdığı senetler, cinsel ilişkiye girdiği ana ait gizli çekilmiş görüntüler ele geçirildi.

Kaynak: AA