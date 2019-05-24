Sahte Doktor, 6 Kadına Ne Olduğu Bilinmeyen Sıvı Enjekte Etti

Mersin'de muayene açarak, 6 kadını hamile kalmaları vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Kadınları hamile bırakma vaadiyle dolandıran sahte doktor, kadınlara bilmedikleri bir iğne de yaparak vücutlarının bazı bölgelerinin şişmesine neden oldu.

Kendini 'kadın doğum uzmanı doktor' olarak tanıtıp, tüp bebek tedavisi için gelen hastalara içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte eden Suriye uyruklu 34 yaşındaki Mubarak A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mubarak A.'nın enjeksiyondan sonra meydana gelen şişkinliği, 'hamilelik belirtisi' olarak müjdelediği belirtildi.

KADINLARDAN 16 BİN LİRA ALDI

Çocuk sahibi olmak için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 çift, 3 ay önce kent merkezindeki Hal Mahallesi'nde muayenehanesi bulunan ve kendini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor M.Ş.' olarak tanıtan Mubarak A.'ya başvurdu. Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL aldığı kadınlara, içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir süre sonra kadınların vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A., bu şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu söyledi.

Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H., polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayenehaneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.'nın kaçtığı, doktorluk diplomasının da olmadığı belirlenince polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Mubarak A. kısa süre içinde yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA