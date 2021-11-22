Sahte alkolden hastaneye kaldırıldı, 9 gün sonra öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte alkolden hastaneye kaldırıldı, 9 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel
Sahte alkolden hastaneye kaldırıldı, 9 gün sonra öldü

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Kara, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - ADANA'nın Karaisalı ilçesinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Kara, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlçedeki Çorlu Mahallesi'nde oturan bir çocuk babası Hüseyin Kara, 13 Kasım Cumartesi günü evinde, sahte olduğu iddia edilen alkol tüketti. Bir süre sonra fenalaşan Kara, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Karaisalı Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Kara, tedavisinin 9'uncu günü yaşamını yitirdi. Kara'nın, yarın Çorlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Kara'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

 Tekirdağ'ın kanserden vefat eden sevilen öğretmeni milli eğitim camiasını üzdü

Tekirdağ'ın kanserden vefat eden sevilen öğretmeni milli eğitim camiasını üzdü

 İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title