Şahsenem kimdir? Şahsenem hayatı ve biyografisi! Şahsenem kaç yaşında, nereli? Şahsenem gerçek adı ne?
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Şahsenem kimdir? Şahsenem hayatı ve biyografisi! Şahsenem kaç yaşında, nereli? Şahsenem gerçek adı ne?

26.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:39
Şahsenem kimdir? Şahsenem hayatı ve biyografisi! Şahsenem kaç yaşında, nereli? Şahsenem gerçek adı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şahsenem, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şahsenem hakkında merak edilenler. Şahsenem hayatı ve biyografisi. Şahsenem kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şahsenem merak konusu oldu. İşte Şahsenem hakkında merak edilen Şahsenem kimdir, Şahsenem hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞAHSENEM KİMDİR?

Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem (d. 2 Ekim 1968), Özbek-Türk şarkıcı, model ve oyuncu. Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır. Sonraki yıllarda da çıkışını devam ettirmiştir.

Türkiye'de özellikle çıkış şarkısı Gözyaşlarım Anlatır ile tüm müzik severlerin gönlünde taht kurmayı başaran Şahsenem aslen 1968 yılında Özbekistan'da dünyaya gelmiştir. 3 erkek, 5 kız kardeşi olan sanatçı 9 çocuklu ailenin 8.si olarak doğmuştur. Ülkesi Özbekistan'da Şahsenem Kiliçeva ismi ile tanınan sanatçı'nın babası marangoz, annesi ise Ana Okulu öğretmenliği yapmıştır.

Usta ses El Harezmi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü başarı ile tamamlamıştır. Henüz 15 yaşında iken ülkesinin önemli isimleri Sanat Müziği ustası Rüstem Yusupov ile Alla Bergen'den sanat müziği eğitimi almış, üniversite mezuniyetinin ardından iki yıl mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmıştır.

Sahne hayatına ise profesyonel olarak henüz 16 yaşında iken adım atan Şahsenem uzun yıllar SABA adlı pop grubunun solistliğini üstlenmiş, Özbekistan'da Batır Zakirov için düzenlenen şarkı yarışmasına 1991 yılında katılmış ve kazanmıştır. Ardından Asyanın Sesi yarışmasında da büyük başarı elde etmiş ve Özel Beğeni mansiyonu ödülünün sahibi olmuştur. Solist kimliğinin yanı sıra Özbekistan'da sıkça oyunculuk teklifleri de almış ve Kim Deli ve Günah adlı iki sinema filminde rol almıştır.

ŞAHSENEM GERÇEK ADI NEDİR?

Gerçek adı Shohsanam Qilicheva olan Şahsenem, aslen Özbek'tir.

ŞAHSENEM ŞARKILARI

Şahsenem, 1996 yılında "O Bu Gece Gelecek" ve "Gözyaşlarım Anlatır" şarkılarıyla hayatımıza girdi.

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