Şahsenem kadın taraftarlarla buluştu

GAZİANTEP (Snob Magazin) - Gaziantep, Gazişehir kadın taraftarlar derneğinin yaptığı "Güçlü Kadın, Güçlü Gaziantep" gecesinde 230 kadın karşısında sahne alan Şahsenem, muhteşem bir eğlence gecesine imza attı. Gazişehir kadın taraftarlar derneği başkanı Mezine Sırakaya, bu gecelerin birleşme ve kadının gücünü göstermek için önemli olduğunu ve devam edeceğini vurguladı.

Mezine Sırakaya başkanlığında hızla büyüyen Gazişehir kadın taraftarlar derneği, Türkiye'ye yayılmayı hedefliyor. 9 yıl aradan sonra sahneye çıkan Şahsenem, geceye de özel hazırlandı, seçtiği repertuar yanında modacı Fatoş Akyıldız imzası taşıyan, özel hazırlanan bir kıyafetle sahne aldı. Sevilen popçu "Uzun bir aradan sonra sahnede olmak farklı bir heyecan olmakla birlikte 230 kadının karşısına çıkmak en büyük sınavdı. Kadınlar detaycıdır ve kostümden sahneye kadar inceler, bu sınavdan anlımın akıyla çıkmak beni onurlandırdı" dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet