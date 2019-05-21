İşe Alınmadığı İçin Kendisini Yakan Vatandaş İle İlgili Belediyeden İlginç Açıklama: Mal Varlığı İncelendi

8 Mayıs 2019 tarihinde belediyeye iş başvurusu yapıp işe alınmayan Eyup Dal, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dal'ın ölümü üzerine haberler çıkınca Şahinbey Belediyesi'nden basın açıklaması geldi. Açıklamada, "Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal'ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 lira emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

"KAYGISI İŞ BULMA DEĞİL, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ"

Yapılan açıklamada,"08.05.2019 tarihinde saat 09.00 saatlerinde Eyub Dal ismindeki vatandaş Şahinbey belediyemize gelerek, sabıka kaydının silinmesi ve iş konusunda yardımcı olunmasını istemiştir. Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir." denildi.

TAZİYE ZİYARETİ DİYE GİDİLİP, MAL VARLIĞI İNCELENMİŞ

Belediyenin açıklamasının devamında ise, "Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal'ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 lira emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın son bölümünde, "Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Eyüp Dal isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi önüne geldi. Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren vatandaş ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.