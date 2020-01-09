Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı
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Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı

Antalya'da, sahilde kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen adam, ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

09.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:14
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı

'da, sahilde kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.B. (25), ihbar üzerine ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Sahil Antalya Yaşam Parkı girişinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.B, şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan M.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen M.B, ifadesinin adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı
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