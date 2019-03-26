Sahilde Erkek Cesedi Bulundu - İstanbul

Kartal sahilde kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.

Geniş güvenlik önemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın üzerinden T.A. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

T.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA