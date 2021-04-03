Son dakika haberi... Sahil kenarında ölü bulunan Kaymakam Kurt'un cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulundu.

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un cansız bedeni otopsi için Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eş Hülya Aksoy ile birlikte Kuyucak Kaymakamlık konutuna geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde korumasına ve şoförüne helallik isteyen mesaj gönderdiği öğrenilen Kaymakam Kurt'un başına kötü bir şey geldiğinden endişe eden güvenlik güçleri ve yakınları Kaymakamı aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu Kaymakam Kurt'un 61 FL 525 plakalı özel otomobili Akbük Çamlık Koyu yakınlarında bulundu. Bunun üzerine çevrede arama yapan ekipler, Kaymakam'ın cep telefonun CPRS sinyallerini takip ederek ormanlık alanın bulunduğu sahile yakın yerde bulundu. Başından tabanca ile tek el ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Kaymakam Yılmaz Kurt'un cenazesi cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi

Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?

1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak'ta göreve başladı. Kaymakam Yılmaz Kurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte Kuyucak Kaymakamlık lojmanına geldi. Vali Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşi Hacer Kurt'un yanına gitti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı