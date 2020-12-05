Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor

05.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:34

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor Karantina kuralına uymayan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası'nda da etkin şekilde yürütülüyor.

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor

Karantina kuralına uymayan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

AYDIN - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası'nda da etkin şekilde yürütülüyor.

Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına Kuşadalılar ve tatilciler uyarken, sahil güvenlik ekipleri de Kuşadası Körfezi'ni havadan ve karadan denetliyor. Denetlemelerde ve karantina kuralına uymayan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası sahil güvenlik karakol komutanlığına bağlı ekipler hem havadan helikopterle hem de denizden botlarla Kuşadası Körfezi'nde denetlemelerini gündüz de sürdürdü. Balıkçı teknelerini kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, ev karantina kuralını ihlal eden A.Y. isimli bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulayarak, adli işlem başlattı. A.Y. ise kalan karantina süresini geçirmek üzere Söke'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor
Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor
Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor
Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

İlgili Haberler

Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Düzce'de vaka sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
Çatıya çıktı, itfaiye ve jandarma ekipleri indirdi
Çatıya çıktı, itfaiye ve jandarma ekipleri indirdi
Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı
Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Necip Uysal Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Aralık Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:34:26. #1.14#
title