Şahan Gökbakar, şarkılarından dolayı eleştirilen Reynmen'e destek oldu

Şahan Gökbakar, şarkılarından dolayı eleştirilen Reynmen'e destek oldu

Çıkardığı şarkılardan dolayı çoğu kişi tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen'e komedyen Şahan Gökbakar'dan destek geldi.

22.08.2019 07:45
Şahan Gökbakar, şarkılarından dolayı eleştirilen Reynmen'e destek oldu

Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla gündeme gelen ve ünlü isimler başta olmak üzere çoğu kişi tarafında eleştirilen Reynmen'e komedyen Şahan Gökhabakar'dan destek geldi.

Kendisi için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" diyen MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan'a cevap veren sosyal medya fenomeni Reynmen, dün yaptığı açıklamasında "Beni paranızla satın alamadığınız için böyle yapıyorsunuz" dedi.

"SEN TAKILMA GÜZEL KARDEŞİM BAK DALGANA"

Reynmen'in Bülent Seyhan'a cevap verdiği videodan bir fotoğraf paylaşan Şahan Gökbakar, "Bu çocuk naptı la size? Başarılı şarkılar yapıyor, insanlar seviyor dinliyor. Bırakın keyfini yaşasın başarısının, amma konuştunuz, yadırgadınız çocuğu. Reynmen, sen takılma güzel kardeşim bak dalgana, eğlen, üret, büyüt kitleni, kanalını. Yerinde olmak istedikleri herkese yaptıkları aynı muamele" dedi.

"BENİ SİZ YOK EDEMEYECEKSİNİZ"

Reynmen ise hakkında olumsuz yorum yapanlara Instagram hesabından "Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi?" cevabını vermişti.

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YORUMLAR (7)

  • ESER:
    Güzel kardeşim üretilenin eser diye ortada gezenin bir değerinin olmasını istiyor artık insanlar. Eleştiri bir şey yapması değil, yapılanın değersizce olmasına rağmen insanlara sanal gerçeklikle sunulması. Öz kütlesi, değeri olmayan, para uğruna oluşturulan sanal bir sanat var insanlar bunu istemiyor artık. Müzikte Müzeyyen Senarı arıyorken bu çıkıyor karşımıza, Ediz Hunun beyefendiğini özlemişken İvedik tiplemesi sunuluyor bize. Yeter artık yordunuz toplumu.
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