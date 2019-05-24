Şahan Gökbakar'dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!
Seçim gündeminde yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine olay oldu. Şahan Gökbakar takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sordu!
Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.
KİME GÖNDERME YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU
İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında sert tepkiler görmüş ancak buna rağmen geri adım atmamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidini yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne seren Gökbakar pek çok yerde haber olmuştu.
O günden bu yana zaman zaman yaptığı çıkışlarla siyasi gündemi yakından takip ettiğini gösteren Şahan şimdi de "Utanmak" üzerine bir video paylaştı. Şahan, videoyu paylaşırken şu satırları kullandı: "Utanmak… Utanma duygusu… Neden bazı insanlarda var bazılarında yok? Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?" Şahan'ın bu sözlerle kime imada bulunduğu ise takipçileri tarafından merak konusu oldu. Gökbakar'ın bu paylaşımının altına yorum yağdı.
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onyedi yılda utanma duygusu diye birşey bırakmadılar,,sözde dindar bunlar.Cevap Yaz 25 33 Yayından Kaldır
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Yarası Olanlar Gocunur Hayranları Onun Ne Demek İstediğini Anlar Kırılan Hayran Kitlesi Olmaz Kırılanlarda Demek ki Yarası Olanlardır Helal Şahan GökbakarCevap Yaz 22 29 Yayından Kaldır
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Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar zaten yalana alışmış bu millet şahan doğru söylüyor hiç utanma kalmamış her şey güzel olucak bahar gelmedi ama yaz gelicekCevap Yaz 21 29 Yayından Kaldır
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senin utanman olsa zaten böyle konuşmazdın senin sağdanda soldanda hayranların var böyle yaparak onlarıda kırıyorsun yada kırıyorsunuz siz kendini sanatcı zanneden zavallılar hiç biriniz bir HALUK LEVENT olamazsınızCevap Yaz 27 28 Yayından Kaldır
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ADAMSIN ŞAHAN ABİ, HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. BİLDİĞİN YOLDAN ŞAŞMA VE KORKMA YALNIZ DEĞİLSİN.Cevap Yaz 39 43 Yayından Kaldır