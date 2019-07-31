Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım: Zihniyet değişmezse ülke ileri gitmez
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündemle alakalı yaptığı siyasi paylaşımda "Zihniyet değişmeden zerre ileri gitmez bu ülke" diyerek sitem etti.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Zihniyet değişikliği lazım" dedi.
"ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN ZERRE İLERİ GİTMEZ BU ÜLKE"
Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Zihniyet değişimi olmadan zerre ileri gitmez bu ülke. Gördüğünüz gibi siyasi parti fark etmiyor zihniyet aynı olduktan sonra. Gelen oğlunu atıyor, bir başkası kardeşini atıyor, başkası bacanağını koyuyor. Bazıları kendini başka yere atayıp maaşa bağlıyor. Belediye hizmet etmek değil, rant görüldüğü için... Zihniyet değişikliği lazım topyekün bir zihniyet değişikliği."
YORUMLAR (131)
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Defol git ozaman bu ülkeden hem bilmem ne gibi yiyin için bir de vatanını beğenme bu ülkeyi beğenmeyenler defolup gitsin lütfenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sanamı kaldı . . . diyen arkadaş elini klavyeye koymuşken sende bir yorum yapsaydın. . Bence az bile söylemiş bu arada. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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genclere küfürleri tüm pislikleri ögrettin ondan sonrada bu millet degismez. seni buraya bu millet getirdi pis sisko bunu unutma. senin gibi pislik insanlari artik insanlarimiz izlemezsin. cocuklara genclere cok kötü örneksiniz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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SENİN KATKIN NE PEKİ İLERLEMEK İÇİNCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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gerzek senın gibi mal olursa tabıkı gitmezCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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biri şu soytarıya hangi işle uğraşıyor hatırlatsın kimsin sen ya denyo denyo açıklama yapıyorsun sana mı kaldı sanatçı müsveddesi. .Cevap Yaz 44 111 Yayından Kaldır
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Bana bak saray soytarısı herkes düşüncelerini belirtmekte özgürdür. sen gibi torpille işe giren yalakalıkla ihaleleri tokatlayan kul hakkı yiyen, insanlara iftira atıp fitne sokan sonra oturupta Elhamdülillah müslümanım diyen insanlara karşı hep mücadele edeceğiz. ister sanatçı olsun ister işçi olsun. Buda sana Kapak olsun. . . .8 5 Yayından Kaldır
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küçük beynini yorma senin koyunlar anlamaz böyle şeyleri makarna yemeye devam et hadi6 8 Yayından Kaldır
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kelimerin bari kendi aklının ürünü olsaydı keşke. duyduğunuz tek bir kelimeyi manasını bile bilmeden sağda solda kullanmak sizler gibi kayıtsız sartsız biat edenlere yakışır zaten.4 3 Yayından Kaldır
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yoksa sende mi o şekilde bir yere getirildin zoruna mı gitti adam komedyen toplumun büyük kesimi tarafından kabul görüyor kaldı ki dile getirdiği torpil hakkında adam haklı bu ülkenin gerçeği bu bu yüzden liyakat olmadığı için bir yere varamıyoruz. . . . bide sana mı kaldı bu açıklama demişsin bu ülkenin her bireyi eleştirme hakkına sahiptir illaki bir yere getirilmiş biri mi eleştirsin bu durumu. . . . . .5 5 Yayından Kaldır
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