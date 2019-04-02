Sagopa Kajmer Hakkında Eski Eşinden Kan Donduran İddialar: Kemiklerimi Kırdı!

Rapçi Sagopa Kajmer'in eşi Kolera lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

KÜFÜRLER VE HAKARETLER YAĞRDIRDI

Kolera lakaplı Esen Güler, Instagram hesabından Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunu Özyavuz hakkında kan donduran iddialarda bulundu.Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

"ÇIKAN FITIKLARI SAYMIYORUM BİLE"

Sözlerine devam eden Güler, "Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız.Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.