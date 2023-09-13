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Zonguldak'taki maden göçüğünde 3 kişi taburcu edildi

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük olayında yaralanan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini açıkladı. Diğer 3 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçük olayında yaralanan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini, diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi. İlk ambulansımız ilgili alana olayın akabinde 4 dakikada ulaştı. 11 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 UMKE Acil Müdahale Aracı ile 45 sağlık personeli görevlendirildi. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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