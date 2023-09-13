Zonguldak'taki maden göçüğünde 3 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük olayında yaralanan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini açıkladı. Diğer 3 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçük olayında yaralanan 6 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini, diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi. İlk ambulansımız ilgili alana olayın akabinde 4 dakikada ulaştı. 11 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 UMKE Acil Müdahale Aracı ile 45 sağlık personeli görevlendirildi. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.