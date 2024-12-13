Yozgat Şehir Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yozgat Şehir Hastanesinde, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, hastane personeli ve ilgili kurumlar katıldı.

Senaryo gereği hastanede çıkan yangında bayılan bir hasta tahliye edildi, trafik kazasında kurtarılan yaralılara ve kimyasala maruz kalan hastalara sahra çadırlarında müdahalede bulunuldu.

Tatbikata katılan Başhekimi uzman Dr. Mustafa Kozan, yaşanması muhtemel olaylara hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Kozan, AFAD ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde olduklarını anlatarak, "Oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Tatbikatlar sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Başhekim Kozan, tatbikatta emeği geçen personele teşekkür etti.