Yoğun bakım hemşiresi hastadan şiddet gördü, şikayetçi oldu

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Havva Akbudak, hastanede tedavi gören bir hastadan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

YALOVA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Havva Akbudak (41), hastanede tedavi gören Y.K. isimli hastadan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İntihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine tedbir amacıyla yatırılan Y.K., iddiayla göre gitmek istedi. Ancak hemşire Havva Akbudak, buna izin vermedi. Hastayı yatması için uyaran Hemşire Akbudak, Y.K.'nin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpınca fenalaşan Akbudak'a arkadaşları yardım etti. Hemşire Havva Akbudak'ın şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Y.K. hakkında taburcu edildikten sonra işlem yapılacağı belirtildi.Türk Sağlık Sendikası Yalova Şubesi Başkanı Sait Çolak, olaya tepki göstererek bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

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