Yahşihan'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Etkinliği Düzenlendi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'nde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kampanya kapsamında hastanede farklı noktalarda kurulan stantlarda, vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı.

Hastaneye gelenler, hem hastane işlerini halletmenin hem de sağlıklı yaşam konusunda bilgi edinmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenledikleri etkinlikle, vatandaşlara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve ideal kilo konularında bilgilendirme de yaptı.