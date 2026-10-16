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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kireçli damarlara rotablasyon başladı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kireçli damarlara rotablasyon başladı
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun kireçlenmeye bağlı damar tıkanıklıklarında rotablasyon yöntemi kullanılmaya başlandı. Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yöntemle daha önce bypass ameliyatına yönlendirilen bazı hastaların anjiyografiyle tedavi edilebildiğini belirtti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, damarlarında yoğun kireçlenmeye bağlı tıkanıklık bulunan hastaların tedavisi için rotablasyon yöntemi kullanılmaya başlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanede yeni tedavi yöntemlerini uygulamaya aldıklarını söyledi.

Hastaların tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmaması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Sarıkaya, tıp ve teknolojideki gelişmeler sayesinde daha karmaşık vakaların tedavi edilebildiğini ifade etti.

Daha önce bypass ameliyatına yönlendirilen bazı hastaların artık anjiyografi yöntemiyle tedavi edilebildiğini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Tıptaki ve teknolojideki gelişmeler sayesinde daha komplike ve zor hastalar tedavi ediliyor. Teknoloji gelişiyor. Daha önce bypass için daha sık ameliyata yönlendirdiğimiz hastaların bir kısmını da anjiyo yoluyla damarlarını açabiliyoruz. Özellikle damarlarda yoğun kireçlenme olan, yoğun kalsifikasyon dediğimiz, yani plak yükü fazla olan ve stentlerle açamadığımız damarları rotablasyon tekniğiyle açıyoruz. Rotablatör cihazı, bir nevi damarın içine giren spiral sistemi gibi oradaki kireç yükünü tıraşlayarak azaltıyor. Yoğun kireçli olduğu zaman balonla o kireçleri kıramayabiliyorsunuz. Rotablatör dediğimiz teknoloji ile onu tıraşlayarak balon, stent veya ilaçlı balon hangi yöntemi tercih edeceksek ona uygun hale getiriyoruz."

Hastanenin bölgesel ölçekte sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Sarıkaya, "Anjiyografi hizmeti veren yedi merkezle birlikte burası, 2 buçuk milyon nüfusun yükünü taşımaktadır. Daha önceki dönemlerde başarısız olduğumuz hastalar için artık çok sayıda seçeneğimiz var. Bu konuda elimiz güçlü." dedi.

Kaynak: AA
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