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Van Bahçesaray'da yüksekten düşen şahıs ambulans helikopterle Van'a nakledildi

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Van Bahçesaray'da yüksekten düşen şahıs ambulans helikopterle Van'a nakledildi
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Van Bahçesaray'da yüksekten düşen şahıs, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevk edilmek üzere helikopter ambulansla Van'a nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğüyle iletişime geçilip talep edilen helikopter ambulans, Yüksekova'ya giderek şahsı Van'a getirdi.

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen şahıs, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yüksekten düşme soncu yaralanan Ö.K. (35) isimli şahıs, ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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