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Üzüm yaprağı toplarken yılanın soktuğu genç kız yoğun bakıma alındı

Üzüm yaprağı toplarken yılanın soktuğu genç kız yoğun bakıma alındı

Sağlık Haberleri

Artvin'de evinin bahçesinde üzüm yaprağı toplarken yılanın soktuğu geç kız tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Maden köyünde yaşayan E.K. annesiyle birlikte evlerinin bahçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada yılan soktu. Kısa sürede yılanın zehri vücuduna etki ederken olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genç kızın tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından genç kız, tedavisinin devam etmesi için Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Artvin'de evinin bahçesinde üzüm yaprağı toplarken yılanın soktuğu geç kız tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Maden köyünde yaşayan E.K. annesiyle birlikte evlerinin bahçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada yılan soktu. Kısa sürede yılanın zehri vücuduna etki ederken olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genç kızın tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından genç kız, tedavisinin devam etmesi için Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Trabzon Artvin Maden Sağlık Haberler

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