Uzmanı uyardı: Ramazan'da acıyla aranıza mesafe koyun

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Ramazan'da mide sorunlarını tetikleyen besinlerden uzak durulması önerisinde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "Ramazan'da özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir. Mideyi rahatsız edebilecek aşırı tuzlu besinler ve kızartmalardan da kaçınılmalıdır" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek için öncelikle sahuru atlamamak gerektiğini belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, genellikle daha uzun süre tok tutacağını düşündüğümüz ekmek, börekler, hamur işleri gibi gıdaların tüketilmesinin uygun olmadığını söyledi.

Unlu, şekerli gıdalar ve hamur işlerini kan şekerini hızlı yükseltip gün içinde de hızlı düşmesine sebep olmaları nedeniyle önermediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaya, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir" diye konuştu.

BÜTÜN GÜN TOK KALMAK İÇİN ÇOK YEMEK YANLIŞ

Uzm. Dr. Betül Kaya, "Bütün gün tok kalmak için daha fazla yenmesi gerektiği düşüncesi maalesef doğru değildir. İftarda ise yemeğe çorba, kahvaltılıklar (peynir, zeytin, hurma vb) gibi besinlerle başlamak önemlidir, İftarda bütün gün yiyemediklerimizi yemeye çalışmak yerine hafif bir yemek, sonrasında da akşam azar azar meyvemizi, çerezimizi yemek, bol su içmek, çok şekerli olmayan sütlü tatlılar veya meyve tatlıları daha uygun olacaktır. Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir" açıklamasında bulundu.

HIZLI YEMEK MİDE SPAZMI SEBEBİ

Ramazan ayında midemizi yormamak için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Betül Kaya şunları söyledi:

"İftarda özellikle gün boyu aç olduğumuz için çok hızlı ve iyice çiğnemeden yeme eğiliminde oluyoruz. Ancak herkes bunu mutlaka tecrübe etmiştir, kısa sürede bir şişkinlik oluşuyor. Özellikle midesinde kronik rahatsızlığı olan hastalarda uzun süre açlık sonrası hızlı yemek mide spazmlarına, ağrılarına sebep olabilir. Bu yüzden yavaş yemek, hafif bir yiyecekle orucu açmak önemlidir. Menünüzde kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler gibi lif oranı yüksek gıdalar ve ara öğünlerde de taze, kuru meyve, ceviz, fındık gibi kuru yemişler tercih edebilirsiniz. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, fırında pişirme ve ızgarada yapılan yiyecekler tercih edilmeli."

STRESTEN UZAK DURUN

Ramazan'da mide sorunlarını tetikleyebilecek besinler olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Kaya, "Özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir. Mideyi rahatsız edebilecek aşırı tuzlu besinler ve kızartmalardan da kaçınmalılardır. Ayrıca oruçluyken kan şekeri düşüşüne bağlı olarak bazı kişilerin çok sinirli, stresli olduklarını görüyoruz. Bu kişilerin de mutlaka stresten uzak durmaları gereklidir" dedi.

REFLÜ ŞİKAYETLERİ ARTABİLİR

Uzm. Dr. Betül Kaya, Ramazan'da en sık görülen mide şikayetleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan'da bazı kişilerde midede uzun süre açlığa bağlı yanma, kazınma, ağrı hissi yaşanabileceği gibi, bir anda fazla miktarda yemek yiyip sonrasında yatmaya bağlı reflü şikayetleri artabilir. Midesinde bu dönemde artan şikayetleri olan hastaların öncesinde İç Hastalıkları veya Gastroenteroloji uzmanına başvurarak tedavi almaları gerekebilir. Proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar mide asidini baskılayarak mideye zarar gelmesini önleyebilirler. Yiyeceklerde acı, baharat, yağ, kızartma, çiğ soğan, çiğ sarımsak tüketimi, domates, portakal gibi sebze meyveler, meyve suları şikayetleri artırabilir. Reflü için de yemekten hemen sonra uzanmak yerine bir süre oturur pozisyonda kalınmasını isteriz. Normalde reflü hastalarının yemekten sonra 3 saat kadar yatması gerekir, ancak sahurda bu kurala uymak pek mümkün olmayabilir."

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNU OLAN ÇİKOLATA VE KAHVEDEN UZAK DURMALI

Ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarında korunmak için de önerilerde bulunan Uzm. Dr. Kaya, "Mide, bağırsak problemleri yaşama potansiyeli olan hastaların acı, baharat, kızartma, meyve suları, çok yağlı ve salçalı gıdaları fazla miktarda tüketmemeleri, çikolata, kahve gibi yiyeceklerden uzak durulması önemlidir. Kabızlık sorununu engellemek için bol su içip, lifli, posalı gıdalarla beslenmelerini, iyice çiğneyerek ve yavaş yemelerini öneririm" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık