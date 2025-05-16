Uzman Doktor Öcük'ten Liposuction Uyarısı: 'Merdiven Altı Uygulamalardan Uzak Durun'

Uzman Op. Dr. Öcük: "Liposuctionda merdiven altı uygulamalardan uzak durulmalı"

GAZİANTEP - Gaziantep Hatem Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, "Liposuction kilo verme yöntemi değil, vücut şekillendirme ameliyatıdır" dedi.

Gaziantep Hatem Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, Liposuction hakkında önemli bilgiler verdi. Uzman doktor, halk arasında genellikle yanlış bilinen Liposuction işleminin bir zayıflama yöntemi olmadığını, asıl amacının vücut şekillendirmek olduğunu vurguladı. Liposuction işleminin mutlaka tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerektiğini vurgulayan Öcük, merdiven altı yerlerde yapılan işlemlerin tehlike oluşturduğunu söyledi.

"Kilo vermek için değil, şekillendirme için kullanılır"

4 yıldır plastik cerrahi uzmanı olan ve 2 yıldır Hatem Hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Öcük, Liposuction ile ilgili bilgiler vererek, "Liposuction işlemi, vücudu şekillendirmek amacıyla uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Karın bölgesi, sırt, meme bölgesi ve bacaklar gibi birçok alanda uygulanabilir. Ancak altını çizmek gerekir ki, bu bir kilo verme yöntemi değildir. Uygun hastalarda, vücudun estetik olarak yeniden şekillendirilmesini sağlıyoruz" dedi.

İyileşme süreci uygulama alanına göre değişiyor

Dr. Öcük, işlemin yaygınlığına bağlı olarak iyileşme süresinin değişebileceğini belirterek, "Eğer işlem geniş alanlarda uygulanırsa, örneğin karın ve bacaklar gibi, hastalar genellikle bir hafta içinde işlerine dönebilir. Daha sınırlı bölgelerde yapılan işlemlerde ise iyileşme süreci 4 ila 5 gün arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

"Merdiven altı uygulamalardan uzak durulmalı"

Liposuction işleminin mutlaka tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerektiğini vurgulayan Öcük, merdiven altı uygulamalara karşı uyarıda bulunarak, "Bu işlem kesinlikle poliklinik ortamlarında ya da uygun donanımı olmayan merkezlerde yapılmamalıdır. Çünkü ciddi riskler barındırır, emboli, yağ embolisi, kanama, hematom gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle işlemin yoğun bakım ünitesi bulunan, ameliyathanesi tam donanımlı bir hastanede yapılması şarttır" ifadelerini kullandı.

"Her hasta için kişiye özel planlama gerekir"

Liposuction öncesinde hasta muayenesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Özcan Öcük, "Her hastanın vücut yapısı, ihtiyacı ve beklentisi farklıdır. Bu yüzden her işlem öncesinde detaylı bir muayene ve kişiye özel planlama yapılmalıdır. Bazen hastalarımızın istediği değil, onlar için en uygun ve sağlıklı olan uygulamayı öneriyoruz. Doğru karar muayene ile verilir" diye konuştu.