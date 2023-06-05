Tuzla'da Ruh Sağlığı Merkezi Danışanlarının El Emeği Ürünleri Sergilendi

Tuzla Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören bireylerin el emeği ile ürettikleri örgü, takı ve seramik gibi ürünler, düzenlenen sergide ziyaretçilere sunuldu. Sergi, psikoz, bipolar, şizofreni gibi tanılara sahip bireylere karşı önyargıyı kırmayı ve topluma farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Tuzla'da ruh sağlığı merkezinde tedavi gören danışanların ele emeği ürünleri görücüye çıktı

İSTANBUL Tuzla Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören bireylerin, aldıkları eğitim ardından el emeği ile ürettikleri örgü, takı ve seramik gibi ürünler, düzenlenen sergide ziyaretçilere sunulmaya başlandı.

Tuzla Devlet Hastanesi ile Tuzla Halk Eğitim Merkezinin işbirliği çerçevesinde, hastanenin Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin danışanları Tuzla Halk Eğitim Merkezinde el sanatları, takı tasarımı, seramik, dikiş, nakış, örgü gibi alanlarda eğitim aldı. Danışanların aldıkları eğitim ile, kendi el emekleriyle ürettiği ürünler Tuzla Devlet Hastanesi'nde açılan sergide görücüye çıktı. 5 - 9 Haziran arasında açık olacak olan sergi ile psikoz, bipolar, şizofreni ve benzeri tanılara sahip bireylere karşı gösterilen önyargıyı kırmak ve o bireylerin fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek hedefleniyor.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde psikolog olarak çalışan Mukaddes Ayraktaroğlu, "Biz onların tedavi ve takiplerini yapıyoruz. Aynı zamanda onların rehabilitasyonlarını da yürütüyoruz. Rehabilitasyondaki amacımız onların işlevselliklerini olabildiğince artırmak. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde bazı kurslarımız oluyor. El sanatları, seramik, gibi. Buna benzer kurslar ile onların işlevselliğini olabildiğince artırmak ve topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün burada olma amacımız, bir sene boyunca kurslarda emek verdiğimiz ürünleri sergilemek ve aynı zamanda halkta da farkındalık sağlamak. Çünkü rahatsızlığı olan bireyler, psikoz, bipolar, şizofreni tanısı olan bireyler halk tarafından sanki işe yaramaz veya saldırgan gibi damgalamalara maruz kalabiliyor. Biz bu sergi ile onlara fırsat verildiğinde ne kadar işe yarayabildiklerini neler yapabildiklerini gösteriyoruz" dedi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından Ferit Çiftçi, "Burada yaptığımız eserleri sergiliyoruz. Burada olduğumuz için mutuyuz" dedi.

Danışanlardan Yusuf Ulufer, "Burada stantımız var. Burada hem çizgi roman hem video olarak işlemeye çalışıyoruz. Kitapta 36 kısa öykü var. Bunlardan biri Ay Işığı Sonatı. Bunu yapay zeka kullanarak animasyon üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.