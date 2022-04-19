TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da apandisiti patlayan genç, devlet hastanesinde sağlığına kavuştu

Özel hastanelerde tedavi edilemedi, devlet hastanesinde şifa buldu

İSTANBUL - Apandisit patlaması sonucu özel hastanelerde tedavi edilemeyen 19 yaşındaki Melikcan Tosun, Tuzla Devlet Hastanesi acil servis bölümüne getirildi. Tosun, aynı gün içinde hastanede yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

19 yaşındaki Melikcan Tosun, 10 gün önce şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, özel hastanede yapılan tetkikler sonrası Tosun'a antibiyotik ilaçlar verilerek eve gönderildi. Eve giden Melikcan Tosun'un ateşi yükselince aile başvurduğu hastaneyi tekrar arayıp bilgi verdiğinde özel hastane çalışanları tarafından 'Gece ateşlenmesi veremden ötürü olabilir' cevabı karşısında şoke oldu. Bunun üzerine harekete geçen Melikcan Tosun'nun ailesi, oğullarını Tuzla Devlet Hastanesi Acil servis bölümüne götürdü. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak, Melikcan Tosun'un raporlarını inceledikten sonra apandisitinin patladığını fark edince aynı gün içinde hemen kapalı ameliyata aldı. Apandisit patlaması sonucu özel hastanelerde tedavi edilemeyen 19 yaşındaki Melikcan Tosun, Tuzla Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak'ın başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu.

"Apandisinin patladığını gördük, hızlı bir şekilde kapalı bir ameliyata almaya karar verdik"

Konu hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak, "Diğer özel hastanelerde olsun, diğer hastanelerde olsun yapılan tahlilleri tetkikleri birleştirdik. Baktığımızda burada apandisin çok uzun süre önce patladığını ve kendini bir şekilde vücudun sınırladığını, sınırladıktan sonra farklı bir görüntü olduğu, yani tüberküloz (verem) olabileceği bile düşünülmüş. Ama hepsini üst üste koyduğumuzda bunun basit bir eplasyon apandisiti olduğunu gördük. Tabii ki herkes risk almak istemeyebiliyor. Özel hastanelerdeki malum durumlardan dolayı, herkes risk almak istemiyor. Biz de hastamızı gördük, Acilde değerlendirdik. Tetkiklerine baktığımızda apandistinin çok daha önceden patlamış, vücudunu sınırladığını, apse oluşturduğunu gördük. Hızlı bir şekilde kapalı bir ameliyata almaya karar verdik. Kapalı ameliyatta da apandistinin alınabilir, çıkarılabilir olduğunu gördükten sonra oradaki apseyi boşalttık. Apandistin etrafındaki dokuları çıkarttık. ve güvenli bir şekilde cerrahisini tamamlayabildik. Hastamız, ameliyatın ertesi günü yürüyebilir hale geldi. Bugün de kısmetse taburculuğunu planlayacağız. Evine sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlayacağız" dedi.

"Sağlığıma kavuştum, çok memnunum"

Apandisiti patlayan Melikcan Tosun, "10 gün önce ilk karın ağrısı endişesiyle bir özel hastaneye gittim. Özel hastanede bir teşhis konulmadı. Ondan sonra da bize antibiyotik verildi eve gönderildik. Tekrardan ateşim çıktı ve tekrardan gittiğimiz zamanda bu sefer de o hastanede bize apandit tanısı konuldu. Ama bize 4 gün boyunca burada istirahat edin. Biz size bakalım 5. gün olmazsa en kötü artık apandisit ameliyatı yaparız dendi. Biz de bunun üzerine devlet hastanesine geldik. Devlet hastanesine geldikten sonra da doktor beye özel hastanedeki tomografi kayıtlarım gönderildi. Gönderildikten sonra da direkt olarak artık benim önce bir muayene olmam gerektiğini falan düşünüyordum. Ama devlet hastanesinde doktor bey direkt beni ameliyata aldı. Sağlığıma kavuştum, çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Verem tanısı bile kondu"

Anne Emel Tosun, "Bizim serüvenimiz 10 gün önce başlamıştı. Duyarsız bir aile de değiliz. Çocuk evde karnım ağrıyor dediği gibi özel bir hastanede bir dahiliye uzmanına götürdük. Karın ağrısı tanısıyla özel hastaneye gittiğimizde sadece ultrasonla karna bakıp hiçbir şey yok denildi. İdrar yolu enfeksiyonu olabilir ihtimaliyle antibiyotik verildi. 5 gün onu kullandık ve ateş artarak devam etti. Ateş nedeniyle biz tekrar hastaneye gittiğimizde 'Gece ateşlenmesi veremden ötürü olabilir' dendi. Verem tanısı bile kondu. Daha sonra tekrar eve gönderildik. Kısa bir tedavi süreci geçireceğimiz söylenmesine rağmen ertesi gün böyle sonuçlanmayacağı meydana çıktı. Bu bir hayal kırıklığıydı. Oğlumuzu damar yoluyla birlikte oradan acil olarak Tuzla Devlet Hastanesi'nde Operatör Doktor Tuğrul Bey'e göndermiş olduğumuz raporu sadece telefondan okudu. Orada 10 günde teşhis konulamadı. Ama Tuğrul bey, hiç muayene bile etmeden telefonla teşhisini koyarak o gün içinde ameliyata aldı" diye konuştu.