Türk ekipleri Libya'ya yardım ambulansı gönderdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı acil yardım ambulansını Derne'deki idarecilere teslim ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'ya ulaşan ekiplerin, 2 tam donanımlı 4x4 acil yardım ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim ettiğini belirtti.

Koca, açıklamasında "10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız." ifadelerine yer verdi.