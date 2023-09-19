Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sendikal Faaliyet Engellendi

HEMŞİRELER ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, sendikal faaliyetlerinin engellendiğini, hastanede görevli Edirne temsilcileri Furkan Fındık'a, kınama cezası verilip, görev yaptığı birimin değiştirildiğini söyledi.

HEP-SEN tarafından yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan HEP-SEN yöneticisi Furkan Fındık, sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek amacıyla saha gezisi düzenledi. Bu gezide çocuk bölümünde görevliler tarafından çalışma yapması engellendi. Sendika yetkilisi, kanununa göre izne tabi olmayan sendika saha gezilerinde yaşanan bu engellemeyi tutanak altına aldı ve ilgili görevli hakkında şikayetçi oldu. Ancak, sendika yetkilisine önce kınama cezası verildi ve daha sonra görev yaptığı birim değiştirildi. Sendika yöneticileri, rektörlükten sorunları dile getirmek talep ettikleri randevuya cevap alamayınca Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ile görüştü. Sendikal çalışma yapmak için hastaneye girmek isteyen sendika yöneticilerine, özel güvenlik görevlileri izin vermedi.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, sendikanın Edirne temsilcisi Furkan Fındık ve üyeleriyle birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Şimşek, "HEP-SEN olarak bugün sabah saatlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sendikal faaliyet yapmak amacıyla hastaneye geldik. Ne yazık ki, nereden, nasıl, ne şekilde geldiği belli olmayan ve kanunsuz talimat vermek suretiyle sendikal faaliyeti yani sendikalar kanununu ayaklar altına alıp Türk Ceza Kanunu'nun 118'inci maddesine göre de direkt suç işleyen kurumun yöneticileri, özel güvenlik birimini görevlilerine kanunsuz talimat vermiş ve başta şahsımı, avukatımızı ve yöneticilerimizin sendikal faaliyet yapmasını engellemiştir. Kanuni mevzuatı anlatmamıza rağmen, avukatımızın bunları ifade etmesine rağmen bu yanlış duruşlarını artırarak devam etmiş ve tarafımızca emniyet görevlileri kamu kurumuna davet edilmiştir. Burada 150'ye yakın üyemiz var. Buradaki üyelerimizin sorunlarını, görüşlerini, önerilerini kanuna dayanarak dinlemek zorundayız. Görüşmek zorundayız. Hiçbir yetkili kanunsuz emri bu talimatı veremez. Bununla da yetinmeyip kurumumuzun temsilcisini sırf yanlışa yanlış dediği için, sırf kanunu ifade ettiği için önce yeri değiştirilmiş, sonra da kınama cezası verilmiştir. Yani özetle bu kurumlar başhekimlerin, bu kurumların hocaların kurumları değildir. Bu kurumlar anayasanın ve kanunun kurumudur. Burada birtakım yetkililer anayasa ve kanundan çıkıp kendi kanunlarını yaratma peşindedir" diye konuştu.

Konuyla ilgili Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ile görüştüklerini söyleyen Yunus Şimşek, "Cumhuriyet savcılığına bu konu intikal ettirilecek. HEP-SEN'in 81 ilde 15 bin üyesine yapılmış bir tutumdur. Yakın zamanda merkez yönetim kurulumuz bu konu hakkında bir adım atacaktır. Anayasa ve kanunları koruyacaktır. Burada korkmakta haklılar, çünkü bizler burada kamu emekçilerinin haklarını savunuyoruz. Yani birileri rahatsız oldu diye, birilerinin düzeni değişecek diye yanlış düzeni değişecek diye, bizler burada durmayacağız. Korkmakta haklılar, burada kanun ve nizam sağlanana kadar bizler susmayacağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika yöneticileri ve üyeleri hastane önünden ayrıldı.