Trabzon'da bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayırsever kuruluş tarafından tekerlekli sandalye, yürüteç ve koltuk değneği bağışlandı. Hastane Başhekiminin yaptığı açıklamada, hastanenin bu tür bağışlarla daha iyi hizmet verebildiğini belirtti ve bağışı yapan kuruluşa teşekkür etti.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekerlekli sandalye, yürüteç ve koltuk değneği bağışlandı.

Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, hayırsever kuruluşların hastaneye yaptıkları bağışlar dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Aydın, hastaların daha rahat şekilde tedavi olmalarına destek sağlayan hayırdan ötürü Hasene Vakfı Genel Başkanı Halil Aydın'a ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.

Vakıf tarafından hastaneye, 10 tekerlekli sandalye, 5 yürüteç ve 26 koltuk değneği bağışlandı.