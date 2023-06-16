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Tokat'ta Mantar Zehirlenmesi: 3 Kişi Hastanede Tedavi Altında

Tokat'ta Mantar Zehirlenmesi: 3 Kişi Hastanede Tedavi Altında

Sağlık Haberleri

Tokat'ın Almus ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Ormandibi köyünde ormandan topladıkları mantarları yiyen Ahmet, eşi Hayriye (59) ve gelini Fatma Öztekin (31), bir süre sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, çağrılan sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Öztekin bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne, Hayriye Öztekin ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Ormandibi köyünde ormandan topladıkları mantarları yiyen Ahmet, eşi Hayriye (59) ve gelini Fatma Öztekin (31), bir süre sonra rahatsızlandı.

Bu kişiler, çağrılan sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Öztekin bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne, Hayriye Öztekin ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Sağlık

Devlet Hastanesi Ormandibi Tokat Sağlık Haberler

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