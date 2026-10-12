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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde ikinci MR cihazı çekimlere başladı

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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde ikinci MR cihazı çekimlere başladı
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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde artan hasta yoğunluğuna hızlı yanıt için ikinci MR cihazı hizmete alındı. Yeni cihazın çekimlere başlamasıyla MR kapasitesi artarken hasta yoğunluğunun belirgin azaldığı bildirildi; hastaların MR hizmetine daha kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde artan hasta yoğunluğuna daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ikinci MR cihazı hizmete alındı.

Yeni cihazın çekimlere başlamasıyla hastanenin MR görüntüleme kapasitesi artırılırken, hasta yoğunluğunun da belirgin şekilde azaldığı bildirildi. Böylece hastaların MR hizmetine daha kısa sürede ulaşabilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastalara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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