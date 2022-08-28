Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti

Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta başında şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki Caner Arık'ın yaşadığı durumun sıcak ödemine maruz kalması sonucu ortaya çıktı. Hastayı inceleyen uzmanlar ise tıpta nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını, vakayı uluslararası kongrede yayınlayacaklarını ifade etti.

İstanbul'da çalışan 33 yaşındaki Caner Arık, tatil için Zonguldak'a geldi. Tatilini denizde geçiren Arık, başındaki şişliği fark edince ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. İlk muayenede hastayı birtakım testlerden geçiren doktorlar, vakanın sıcağa bağlı ödem olduğunu tespit etti. Ödemin el ve ayaklarda yaşanmasının normal olduğu ancak tıp literatüründe ilk kez saçlı deride olduğunu söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil şöyle dedi:

"Başında şişme yakınmasıyla 33 yaşında erkek hasta geldi. Vakanın değerlendirme sonrasında başında ciddi bir ödem vardı. Ödemin nedenini hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Ödem yapacak nedenlere baktık. Nedenlerin hepsini tek tek inceledik. Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik. Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık. Sıcaklık hastalıkları sıcak hava akımlarının olduğu nednelerde sık karşılaştığımız durumdur. İyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, bunun üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) ve ölümcül derecesi de sıcak çarpması oluyor. Sıcak ödemi sık görülen bir durumu. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen ödemi saçlı deride gördük. Çok beklediğimiz durum değildi. Literatürü taradık. Rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan olur aldık. Uluslararası kongrede yayınlayacağız. Almamız gereken bir kaç ders var. Özellikle sıcak hava akımlarına maruz olacak sıcak havaya gidecek insanların vücudun iklime uyumu sağlayacak termoregülasyon mekanizmalarını çalıştıracak uyumlara maruziyet olması lazım. Bir anda sıcak havaya maruz kalınca termoregülasyon mekanizmaları çalışmıyor. Sıcağa bağlı acil durumlar oluşabiliyor. Özellikle sıcak ödeminin ciddi bir tedavisi yok. Herhangi bir tedavi etmiyoruz. Termaregülasyon mekanizmaları çalıştırarak 20 derecenin üzerine çıkmayan ortamlarda bulunmasını tavsiye ediyoruz. El ve ayaklardaki ödemin gerilese bile saçlı deride olan ödem için hastayı takip ediyoruz. Günler içerisinde ödem aşağıya indi. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak. Karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek. Protein içerikli enerjiden yüksek diyeti geri planda tutmasını sağlamak."